Camilla muss Weihnachten ohne ihre Kinder feiern

Ein Umstand, der Prinz William offenbar ein Dorn im Auge ist. Angeblich möchte er diesen Brauch abschaffen, sobald er selbst König ist – nicht zuletzt, weil es ihm jedes Jahr aufs Neue widerstrebt, dass seine Cousine Zara Tindall stets als eine der letzten ihr Geschenk erhält. Diese hat übrigens verraten, dass es auch bei den Royals einen Weihnachtsstrumpf obendrauf gibt. Der hängt dann aber an den Betten.