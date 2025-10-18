Wiesberger greift in Indien nach Top-10-Ergebnis

Nemecz und Steinlechner in Hangzhou stark

Beim zur Challenge Tour zählenden 500.000-Dollar-Turnier im chinesischen Hangzhou greifen derweil die Österreicher Lukas Nemecz und Maximilian Steinlechner nach dem Sieg. Nemecz ist nach Tag drei geteilter Erster, Steinlechner mit einem Schlag Rückstand Dritter. Der Steirer und der Tiroler gehen in der Schlussrunde im gleichen Flight auf Titeljagd.