Wiesberger greift in Indien nach Top-10-Ergebnis

Golf-Profi Bernd Wiesberger greift bei der mit 4 Millionen Dollar dotierten India Championship in Neu-Delhi nach einem dringend benötigten Top-Ergebnis!
Der Burgenländer spielte am Samstag eine makellose 68er-Runde (4 unter Par) und verbesserte sich mit gesamt 10 unter Par um zwei Ränge auf Platz 15. Damit liegt er gleichauf mit Nordirlands Star Rory McIlroy, mit dem Wiesberger am Sonntag die Schlussrunde bestreitet. In Führung liegt der Japaner Keita Nakajima (17 unter).
Wiesberger braucht im Kampf um die Tour-Karte in Indien ein Top-Resultat. Matthias Schwab hatte den Cut verpasst.
Nemecz und Steinlechner in Hangzhou stark
Beim zur Challenge Tour zählenden 500.000-Dollar-Turnier im chinesischen Hangzhou greifen derweil die Österreicher Lukas Nemecz und Maximilian Steinlechner nach dem Sieg. Nemecz ist nach Tag drei geteilter Erster, Steinlechner mit einem Schlag Rückstand Dritter. Der Steirer und der Tiroler gehen in der Schlussrunde im gleichen Flight auf Titeljagd.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.