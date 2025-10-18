Vorteilswelt
Golf

Wiesberger greift in Indien nach Top-10-Ergebnis

Sport-Mix
18.10.2025 16:07
Bernd Wiesberger
Bernd Wiesberger(Bild: GEPA)

Golf-Profi Bernd Wiesberger greift bei der mit 4 Millionen Dollar dotierten India Championship in Neu-Delhi nach einem dringend benötigten Top-Ergebnis!

Der Burgenländer spielte am Samstag eine makellose 68er-Runde (4 unter Par) und verbesserte sich mit gesamt 10 unter Par um zwei Ränge auf Platz 15. Damit liegt er gleichauf mit Nordirlands Star Rory McIlroy, mit dem Wiesberger am Sonntag die Schlussrunde bestreitet. In Führung liegt der Japaner Keita Nakajima (17 unter).

Wiesberger braucht im Kampf um die Tour-Karte in Indien ein Top-Resultat. Matthias Schwab hatte den Cut verpasst.

Nemecz und Steinlechner in Hangzhou stark
Beim zur Challenge Tour zählenden 500.000-Dollar-Turnier im chinesischen Hangzhou greifen derweil die Österreicher Lukas Nemecz und Maximilian Steinlechner nach dem Sieg. Nemecz ist nach Tag drei geteilter Erster, Steinlechner mit einem Schlag Rückstand Dritter. Der Steirer und der Tiroler gehen in der Schlussrunde im gleichen Flight auf Titeljagd.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Folgen Sie uns auf