Mega-Kurven im Urlaub

Sofía Vergara sorgt bei Fans für Schnappatmung

Society International
10.10.2025 12:33
Sofía Vergara machte ihre Fans mit sexy Throwback-Fotos glücklich.
Sofía Vergara machte ihre Fans mit sexy Throwback-Fotos glücklich.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Der Urlaub ist zwar schon vorbei, aber bei den Fans sorgen diese Throwback-Fotos dennoch für Schnappatmung. Denn Sofía Vergara ist in sexy Bademode einfach immer schön anzuschauen.

Mit einer Fotocollage hat die sexy Latina Ende der Woche ihre Fans froh gemacht. Denn auf gleich drei Bildern präsentiert die 53-Jährige aktuell ihre traumhaft schönen Kurven in einem schwarzen Badeanzug mit sehr tiefem Dekolleté.

Vergara posiert im Badeanzug
Wie Vergara verriet, wurden die Fotos, für die sich die „America‘s Got Talent“-Jurorin auf einem Stuhl in der Hotelsuite in Pose geworfen hatte, im Urlaub auf den Bahamas.

Sehen Sie hier die sexy Throwback-Fotos von Sofia Vergara:

Und obwohl es sich bei den Aufnahmen um Throwbacks, also keine aktuellen Bilder, handelt, kommen die Fans bei diesem Anblick aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Selbst Promi-Beautys begeistert
„Was für ein Babe“, schrieb ein Fan entzückt in den Kommentaren. „Sie ist die tollste Frau der Welt“, seufzte ein anderer, während noch einer jauchzte: „Für immer eine Göttin!“

Und selbst Vergaras Promi-Kolleginnen Irina Shayk, Elizabeth Hurley und Hilaria Baldwin konnten bei diesen Schnappschüssen gar nicht anders, als auf den „Gefällt mir“-Button zu drücken.

Mehr als nur ein Flirt?
Wer Vergaras heiße Kurven gerade privat genießen darf, das ist übrigens nicht bekannt. Offiziell ist die fesche Latina aktuell Single.

Im Sommer machten allerdings Gerüchte die Runde, dass Gisele Bündchens Ex Tom Brady eine heiße Affäre mit der Schauspielerin genieße. Ob es der Sommer-Flirt auch in den Herbst geschafft hat, das ist allerdings Vergaras süßes Geheimnis ...

