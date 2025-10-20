Österreich soll Drehscheibe für Wasserstoff werden

Die gesetzlichen Grundlagen für Investitionen in Wasserstoff wurden in den vergangenen Monaten geschaffen. So wurden eine nationale Wasserstoff-Importstrategie und zwei Wasserstoff-Verordnungen erarbeitet. Ein eigenes Wasserstoffförderungsgesetz (WFöG) sieht für den Zeitraum 2024 bis 2026 Investitionen von 820 Millionen zur Förderung von Produktion, Speicherung und Infrastruktur vor. Zudem wird ein neues Gaswirtschaftsgesetz bis Mitte 2026 erarbeitet, das den Rechtsrahmen für ein nationales Wasserstoff-Startnetz und die Integration in das europäische Wasserstoffnetz sicherstellen soll.