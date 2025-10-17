Entwaldung: Jetzt legt EVP-Chef Manfred Weber nach

Dafür gibt es jetzt auch die Zustimmung von Manfred Weber, dem Chef der EVP, der größten Parteienfamilie Europas. „Der Vorstoß aus Österreich ist genau das, was wir in Europa jetzt brauchen: Hartnäckigkeit und Hausverstand“, lobt Weber gegenüber der „Krone“. Und er stellt klar: Mit ihm, so der umtriebige Bayer, werde es die Entwaldungsverordnung in dieser Form nicht geben. „Sie muss sich massiv ändern“, so Weber weiter.