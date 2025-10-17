Wahl Bablers zum Vize und Fico-Rauswurf erwartet

Erstmals seit 15 Jahren könnte die SPÖ wieder einen Vizepräsidenten der SPE stellen, wenn es so kommt, wie im Vorfeld erwartet wird. Babler selbst musste seine Teilnahme am Kongress kurzfristig absagen, weil er erkrankt ist, erklärte sein Sprecher in der Früh. Die Wahl werde aber wie geplant durchgeführt. Ursprünglich hätte der SPÖ-Chef bei einem Panel zum Thema „Mehr Demokratie wagen“ sprechen sollen und bilaterale Treffen gehabt.