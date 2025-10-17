Vorteilswelt
EU-Sozialdemokraten

Wahl Bablers zum Vize und Fico-Rauswurf erwartet

Außenpolitik
17.10.2025 10:38
Andreas Babler steigt auf, Robert Fico und seine Partei SMER ist in der Fraktion der ...
Andreas Babler steigt auf, Robert Fico und seine Partei SMER ist in der Fraktion der Sozialdemkraten und Sozialisten nicht mehr erwünscht.

SPÖ-Chef Andreas Babler wird am Freitag beim Kongress der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten (SPE bzw. PES) voraussichtlich zum Vizepräsidenten gewählt. Das Wahlergebnis wird um etwa 17 Uhr erwartet. Ebenfalls vollzogen werden soll der Ausschluss der slowakischen Partei Smer von Ministerpräsident Robert Fico.

0 Kommentare

Erstmals seit 15 Jahren könnte die SPÖ wieder einen Vizepräsidenten der SPE stellen, wenn es so kommt, wie im Vorfeld erwartet wird. Babler selbst musste seine Teilnahme am Kongress kurzfristig absagen, weil er erkrankt ist, erklärte sein Sprecher in der Früh. Die Wahl werde aber wie geplant durchgeführt. Ursprünglich hätte der SPÖ-Chef bei einem Panel zum Thema „Mehr Demokratie wagen“ sprechen sollen und bilaterale Treffen gehabt.

Ein Thema beim Kongress wird der erwartete Ausschluss der slowakischen Partei Smer-Sozialdemokratie (Smer-SD) von Ministerpräsident Robert Fico aus den Reihen der Europäischen Sozialisten. Die Mitgliedschaften der Smer und ihres sozialdemokratischen Koalitionspartners Hlas-SD (Stimme der Sozialdemokratie) wurden bereits 2023 wegen ihrer Regierungskoalition mit Ultranationalisten suspendiert.

Warum Fico ausgeschlossen wird
Das Onlineportal „Euractiv“ hatte Mitte September berichtet, der Schritt erfolge, nachdem die Sozialdemokraten ihre Geduld mit Fico verloren hätten. Dieser habe sich nämlich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping eingelassen und werde beschuldigt, zu Hause über die Rechtsstaatlichkeit hinweg zu regieren. Die Slowakei hatte Ende September zudem eine Verfassungsänderung beschlossen, welche die Rechte von sexuellen Minderheiten beschneidet. Die Verfassungsänderung schreibt die Nachrangigkeit von EU-Recht hinter nationalem Recht in „kulturell-ethischen Fragen“ fest.

