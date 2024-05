Ein Handlanger Putins? Die Reizfigur Fico erklärt

Der leidenschaftliche „Korruptionsbekämpfer“

Fico ist nun damit beschäftigt, Schlüsselstellen in der Justiz, in der Polizei und im öffentlichen Dienst mit Vertrauensleuten zu besetzen. Die auf Korruptionsdelikte spezialisierte Sonderstaatsanwaltschaft ÚŠP wurde im Zuge einer Justizreform komplett eingestampft. Also jene Abteilung, die sich unter anderem mit Fällen befasst, in die ranghohe Staatsdiener und Mitglieder von Ficos Smer-Partei verwickelt sind.