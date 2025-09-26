Slowakei erkennt nur noch zwei Geschlechter an

Nur sieben Abgeordnete dagegen

Für die Änderung stimmten 90 Abgeordnete des Nationalrats in Bratislava, sieben Abgeordnete waren dagegen, es gab keine Enthaltungen. Regierungschef Robert Fico (linksnationalistische Smer-Sozialdemokratie) hatte den Entwurf bereits im Jänner vorgestellt. Dabei orientierte er sich an ähnlichen Vorstößen, wie sie etwa US-Präsident Donald Trump initiiert hatte.