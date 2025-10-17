„GAK kauft beim Stadion nicht die Katze im Sack!“

Viel wurde in den letzten Tagen diskutiert über das Grazer Stadion. Am Mittwoch gab es ja eine neuerliche Sitzung. Konkrete Ergebnisse sind weiterhin keine in Sicht. Die Wogen gingen dennoch hoch. „Wir haben von Anfang an immer gesagt, dass sich der GAK in einer Art und Weise beim Um- und Ausbau der Merkur Arena beteiligen wird“, stellt Obmann René Ziesler deutlich klar und wischt diverse Kommentare an Stammtischen und sozialen Netzwerken sofort vom Tisch, dass der Klub keinen finanziellen Beitrag leisten könne.