Trump verpasst US-Friedensinstitut seinen Namen

Trump sieht sich selbst als Friedensstifter

Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit wiederholt den Friedensnobelpreis für sich beansprucht. Der 79-Jährige behauptet, seit seiner Vereidigung für seine zweite Amtszeit im Jänner mehrere Kriege beendet zu haben, was von Beobachtern als stark übertrieben eingeordnet wird. Trump ging im Oktober bei der Vergabe in Oslo allerdings leer aus, was er als „Beleidigung“ anprangerte.