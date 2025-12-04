Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Selbstlob schminkt

Trump verpasst US-Friedensinstitut seinen Namen

Außenpolitik
04.12.2025 10:49
Das US-Friedensinstitut heißt jetzt Donald J. Trump Institute of Peace.
Das US-Friedensinstitut heißt jetzt Donald J. Trump Institute of Peace.(Bild: AFP/ANNA MONEYMAKER)

Mit dem Friedensnobelpreis ist es nichts geworden, trotzdem sieht sich US-Präsident Donald Trump als Friedensstifter und „größter Dealmaker der Geschichte“. Um sich selbst zu würdigen, hat er nun das US-Friedensinstitut umbenennen lassen – nach sich selbst ...

0 Kommentare

Das Außenministerium postete am Mittwoch ein Foto vom Institutsgebäude, auf dem nun nicht mehr steht United States Institute of Peace (USIP), sondern zu Ehren des selbst ernannten „größten Dealmakers in der Geschichte unseres Landes“ Donald J. Trump Institute of Peace.

Ironie am Rande: Ursprünglich wollte Trump das Institut noch auflösen und hatte im Februar noch ein entsprechendes Dekret erlassen. Der Leiter des Instituts wurde abgesetzt und von Polizisten aus seinem Büro eskortiert. Fast alle Mitarbeiter des USIP in Washington wurden Medienberichten zufolge entlassen.

Von Reagan gegründete Denkfabrik
Das Institut war 1984 vom damaligen Präsidenten Ronald Reagan gegründet worden. Es wird vom Kongress finanziert und war bisher eine unabhängige gemeinnützige Organisation. Unter früheren Präsidenten arbeitete es ähnlich wie eine Denkfabrik und beschäftigte Wissenschafter und Experten für internationale Beziehungen.

Trump sieht sich selbst als Friedensstifter
Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit wiederholt den Friedensnobelpreis für sich beansprucht. Der 79-Jährige behauptet, seit seiner Vereidigung für seine zweite Amtszeit im Jänner mehrere Kriege beendet zu haben, was von Beobachtern als stark übertrieben eingeordnet wird. Trump ging im Oktober bei der Vergabe in Oslo allerdings leer aus, was er als „Beleidigung“ anprangerte.

Lesen Sie auch:
Trump schlief bei einer öffentlichen Kabinettssitzung ein.
„Aktivster Präsident“
Schon wieder! Trump döst während einer Sitzung ein
02.12.2025
Krone Plus Logo
Entscheidung gefallen
Darum bekam Trump nicht den Friedensnobelpreis
10.10.2025

Am Donnerstag soll in Washington ein Abkommen zur Aussöhnung zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo unterzeichnet werden. Trump will die Staatschefs Paul Kagame und Félix Tshisekedi dafür im Weißen Haus empfangen. Die beiden zentralafrikanischen Länder hatten Ende Juni nach einem jahrzehntelangen Konflikt unter Vermittlung der USA, Katars und der Afrikanischen Union eine Waffenruhe vereinbart. Diese ist allerdings weiter brüchig.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.299 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
133.761 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
120.019 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Außenpolitik
Selbstlob schminkt
Trump verpasst US-Friedensinstitut seinen Namen
Kennzeichnung fällt
EU einigt sich auf Lockerung von Gentechnik-Regeln
Gegen Amnestie
Maduro soll nach Trump-Telefonat Rückzug andenken
Vorlagen „lächerlich“
Trump will Kraftstoffvorgaben für Autos lockern
„Krone“-Kommentar
Wer Business fliegt, soll nicht mit Steinen werfen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf