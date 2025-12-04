Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wird richtig cool“

Neuer Job! Hummels wieder mit Klopp vereint

Fußball International
04.12.2025 10:34
Mats Hummels (re.) und Jürgen Klopp arbeiten wieder zusammen.
Mats Hummels (re.) und Jürgen Klopp arbeiten wieder zusammen.(Bild: GEPA)

Mats Hummels und Jürgen Klopp sind wieder vereint! Wenige Wochen nach seinem ehemaligen Trainer einigte sich auch Hummels mit der Telekom auf einen Vertrag als TV-Experte bei der Fußball-WM 2026. 

0 Kommentare

„Ich glaube, mit der ganzen Crew, die wir jetzt dabeihaben – in New York, aber auch in den Stadien vor Ort zu sein – das wird richtig cool“, freut sich Hummels. In Nordamerika trifft er auch auf seinen ehemaligen Mitspieler Thomas Müller, der im Sommer sein Debüt als Experte im Fernsehen gibt.

Hummels hat bereits erste Erfahrungen in dieser Rolle gesammelt. Nur wenige Tage nach dem Ende seiner Karriere als Fußballprofi hatte sich der Weltmeister von 2014 mit dem Internet-Sender Amazon Prime Video auf eine Zusammenarbeit bei den Übertragungen der Champions League geeinigt.

Zahlreiche Erfolge
Hummels wurde mit dem FC Bayern an der Seite von Müller und mit Borussia Dortmund unter dem Trainer Klopp insgesamt fünfmal deutscher Meister und dreimal DFB-Pokalsieger. Jetzt starten sie gemeinsam in ein neues Fußball-Abenteuer ...

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.299 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
133.761 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
120.019 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Fußball International
„Wird richtig cool“
Neuer Job! Hummels wieder mit Klopp vereint
Doch kein Premierentor
„Florian Wirtz wird auf grausame Weise beraubt“
Philipp Lahm fordert:
„Das muss Julian Nagelsmann in den Griff bekommen“
Das gab‘s noch nie
Leopold Querfeld beschert Neuer bittere Premiere
Krone Plus Logo
WM-Mission beginnt
Rangnick ist beim US-Trip die letzte Instanz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf