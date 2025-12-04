Neuer Job! Hummels wieder mit Klopp vereint

„Ich glaube, mit der ganzen Crew, die wir jetzt dabeihaben – in New York, aber auch in den Stadien vor Ort zu sein – das wird richtig cool“, freut sich Hummels. In Nordamerika trifft er auch auf seinen ehemaligen Mitspieler Thomas Müller, der im Sommer sein Debüt als Experte im Fernsehen gibt.