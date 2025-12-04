Buchheld Naumoski und „die schönste Frau der Welt“

Ilco Naumoski ist Buchheld! Im Rahmen der Präsentation seiner Biografie „Der letzte echte Typ der Bundesliga“ spricht der Ex-GAK- und Mattersburg-Kicker mit Michael Fally über seine Literatur-Affinität, hochkarätige Weggefährten, seinen Ruf als Bad Boy – und über „die schönste Frau der Welt“, seine Sara (die im Video-Interview oben ebenfalls vorkommt).