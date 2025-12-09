Winterzauber am Berg: Rauhnächte hautnah erleben

Von idyllischen Workshops bis hin zu Schneeschuhwanderungen: Der Naturpark Dobratsch taucht in die Magie und Geschichte der Rauhnächte ein und erklärt raffinierte Überwinterungststricks der heimischen Tier- und Pflanzenwelt.
Weihnachten rückt näher und der Naturpark Dobratsch stimmt sich somit mit Workshops der Kräuterexpertin Christine Spazier zum Thema Rauhnächte darauf ein.
Am 12. und 18. Dezember (jeweils um 17 Uhr) können Interessierte mit Spazier am Parkplatz 8 bei der Aichingerhütte in die Magie und Geschichte der Rauhnächte eintauchen. Keine Wäsche waschen zwischen Weihnachten und Neujahr? Stammt Rauhnacht von „rau“, „rauch“ oder doch aus dem althochdeutschen „rûch“? Sind die Rauhnächte Überbleibsel aus der Zeitrechnung nach einem Mondjahr? „An diesen Abenden wird alles aufgeklärt und wir begeben uns auf die Spur des Räucherns, schauen uns die Welt der Kräuter, Flechten und Harze an – alles bei nächtlichem Ausblick auf Villach“, heißt es.
Schneeschuhwanderungen und Überwinterungsstrategien
Außerdem starten am 13. Dezember (bis 28. Februar 2026) wieder die wöchentlichen Schneeschuhwanderungen zur Aichingerhütte, bei dem die winterliche Naturlandschaft entdeckt werden kann. Die leichte Schneeschuhwanderung ist für alle Altersgruppen geeignet.
Wenn die Tage kürzer und die Nächte kühler werden, beginnt in der Natur eine stille, aber faszinierende Umstellung. Rund um Warmbad-Villach können bei einem gemütlichen Spaziergang die raffinierten Überwinterungstricks der heimischen Tier- und Pflanzenwelt beobachtet werden. Dabei wird erklärt, welche Tierart Winterruhe hält oder in den Süden flüchtet. Auch ein kritischer Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels wird geworfen. Alle Informationen finden sie hier.
