Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Naturpark Dobratsch

Winterzauber am Berg: Rauhnächte hautnah erleben

Kärnten
09.12.2025 15:00
Interessierte können am 12. und 18. Dezember in die Magie und Geschichte der Rauhnächte ...
Interessierte können am 12. und 18. Dezember in die Magie und Geschichte der Rauhnächte eintauchen.(Bild: Naturpark Dobratsch)

Von idyllischen Workshops bis hin zu Schneeschuhwanderungen: Der Naturpark Dobratsch taucht in die Magie und Geschichte der Rauhnächte ein und erklärt raffinierte Überwinterungststricks der heimischen Tier- und Pflanzenwelt.

0 Kommentare

Weihnachten rückt näher und der Naturpark Dobratsch stimmt sich somit mit Workshops der Kräuterexpertin Christine Spazier zum Thema Rauhnächte darauf ein.

Am 12. und 18. Dezember (jeweils um 17 Uhr) können Interessierte mit Spazier am Parkplatz 8 bei der Aichingerhütte in die Magie und Geschichte der Rauhnächte eintauchen. Keine Wäsche waschen zwischen Weihnachten und Neujahr? Stammt Rauhnacht von „rau“, „rauch“ oder doch aus dem althochdeutschen „rûch“? Sind die Rauhnächte Überbleibsel aus der Zeitrechnung nach einem Mondjahr? „An diesen Abenden wird alles aufgeklärt und wir begeben uns auf die Spur des Räucherns, schauen uns die Welt der Kräuter, Flechten und Harze an – alles bei nächtlichem Ausblick auf Villach“, heißt es.

Schneeschuhwanderungen und Überwinterungsstrategien
Außerdem starten am 13. Dezember (bis 28. Februar 2026) wieder die wöchentlichen Schneeschuhwanderungen zur Aichingerhütte, bei dem die winterliche Naturlandschaft entdeckt werden kann. Die leichte Schneeschuhwanderung ist für alle Altersgruppen geeignet.

Wenn die Tage kürzer und die Nächte kühler werden, beginnt in der Natur eine stille, aber faszinierende Umstellung. Rund um Warmbad-Villach können bei einem gemütlichen Spaziergang die raffinierten Überwinterungstricks der heimischen Tier- und Pflanzenwelt beobachtet werden. Dabei wird erklärt, welche Tierart Winterruhe hält oder in den Süden flüchtet. Auch ein kritischer Blick auf die Auswirkungen des Klimawandels wird geworfen. Alle Informationen finden sie hier.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Präsident Petr Pavel bei der Vereidigung von Andrej Babiš auf der Prager Burg
Machtkampf beendet
Populist Babis Tschechiens neuer Regierungschef
„Wienterzauber“
Wiener Polizisten eröffnen eigenen Weihnachtsmarkt
Gianni Infantino posierte mit Donald Trump, Claudia Sheinbaum und Mark Carney  (von li. nach ...
Seitenhieb live im TV
WM-Auslosung: „Dieser Mann kennt kein Schamgefühl“
Der wirtschaftliche sowie der Imageschaden wiegen in der Hauptsaison schwer.
Gast bereits erkankt
Therme in Tatzmannsdorf wegen Legionellen gesperrt
Liza Ulitzka wollte mit ihren Kindern einem religiösen Fanatiker entfliehen – dann wurden ihre ...
Justiz nicht zuständig
Ex-Mann hält Lily (8) und Noah (6) in Ägypten fest
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
143.851 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Ausland
Frau von Russen-Millionär wurde vor ihm gefoltert
127.564 mal gelesen
Das Paar hinterlässt zwei kleine Kinder.
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
115.950 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Kärnten
Naturpark Dobratsch
Winterzauber am Berg: Rauhnächte hautnah erleben
Krone Plus Logo
Mafia-Ermittlungen
Arbeit im Urlaub bringt Polizisten vor Gericht
500 Portionen täglich
Adventeinkauf mit Kaiserschmarrn in 18 Varianten
Krone Plus Logo
Investor-Name fiel
Nach Austria-Pleite: Das ergab die Krisensitzung
Krone Plus Logo
Volksgruppenbüro neu
Leiterin: „Minderheitenrechte sind Menschenrechte“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf