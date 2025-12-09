Winterzauber am Berg: Rauhnächte hautnah erleben

Am 12. und 18. Dezember (jeweils um 17 Uhr) können Interessierte mit Spazier am Parkplatz 8 bei der Aichingerhütte in die Magie und Geschichte der Rauhnächte eintauchen. Keine Wäsche waschen zwischen Weihnachten und Neujahr? Stammt Rauhnacht von „rau“, „rauch“ oder doch aus dem althochdeutschen „rûch“? Sind die Rauhnächte Überbleibsel aus der Zeitrechnung nach einem Mondjahr? „An diesen Abenden wird alles aufgeklärt und wir begeben uns auf die Spur des Räucherns, schauen uns die Welt der Kräuter, Flechten und Harze an – alles bei nächtlichem Ausblick auf Villach“, heißt es.