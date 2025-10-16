Personalbeben: Zweiter Chef für Wiener Stadthalle

Personalbeben in der Wiener Stadthalle! Wie die „Krone“ erfuhr, bekommt Geschäftsführer Matthäus Zelenka ab sofort Verstärkung: Thomas Waldner soll ihm zur Seite gestellt werden. Mit einem brisanten Detail ...
Heute, Donnerstag, ist es so weit: Der zweite Geschäftsführer für die Wiener Stadthalle wird verkündet. Wie die „Krone“ aus Rathauskreisen erfuhr, soll Thomas Waldner den derzeitigen Chef Matthäus Zelenka unterstützen.
Hintergrund der Personalentscheidung: Die Wiener Stadthalle ist im kommenden Mai Schauplatz des 70. Eurovision Song Contest – ein Megaevent, das organisatorisch höchste Anforderungen stellt. Schon seit Wochen wurde über eine Verstärkung in der Geschäftsführung spekuliert. Zuletzt gab es Kritik gegen Zelenka. Ihm traut man die Austragung des Contests nicht zu.
Schon einmal Chefposten von Zelenka übernommen
Brisantes Detail: Thomas Waldner war bisher Geschäftsführer der Wien Ticket Holding. Er übernahm 2022 den Chefposten von Matthäus Zelenka – und folgt ihm nun erneut nach.
