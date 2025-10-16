Vorteilswelt
Wegen Song Contest

Personalbeben: Zweiter Chef für Wiener Stadthalle

Wien
16.10.2025 05:30
Die Wiener Stadthalle bekommt einen zweiten Chef.
Die Wiener Stadthalle bekommt einen zweiten Chef.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Personalbeben in der Wiener Stadthalle! Wie die „Krone“ erfuhr, bekommt Geschäftsführer Matthäus Zelenka ab sofort Verstärkung: Thomas Waldner soll ihm zur Seite gestellt werden. Mit einem brisanten Detail ...

0 Kommentare

Heute, Donnerstag, ist es so weit: Der zweite Geschäftsführer für die Wiener Stadthalle wird verkündet. Wie die „Krone“ aus Rathauskreisen erfuhr, soll Thomas Waldner den derzeitigen Chef Matthäus Zelenka unterstützen.

Thomas Waldner wird zweiter Chef der Wiener Stadthalle.
Thomas Waldner wird zweiter Chef der Wiener Stadthalle.(Bild: Bartel Gerhard)

Hintergrund der Personalentscheidung: Die Wiener Stadthalle ist im kommenden Mai Schauplatz des 70. Eurovision Song Contest – ein Megaevent, das organisatorisch höchste Anforderungen stellt. Schon seit Wochen wurde über eine Verstärkung in der Geschäftsführung spekuliert. Zuletzt gab es Kritik gegen Zelenka. Ihm traut man die Austragung des Contests nicht zu.

Schon einmal Chefposten von Zelenka übernommen
Brisantes Detail: Thomas Waldner war bisher Geschäftsführer der Wien Ticket Holding. Er übernahm 2022 den Chefposten von Matthäus Zelenka – und folgt ihm nun erneut nach. 

Wien
Wegen Song Contest
Personalbeben: Zweiter Chef für Wiener Stadthalle
Wiener auf Hyrox-Welle
Weltrekord! „Ich hole nach, was ich verpasst habe“
Disco-Schläger
Musiker gegen Kopf getreten: „Wie bei Fußball“
„Krone“ kennt Pläne
So spart Wien bei Sozialhilfe und Flüchtlingen
Burgtheater
Im radikalen Labyrinth von Bernhards „Auslöschung“
