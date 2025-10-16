Personalbeben: Zweiter Chef für Wiener Stadthalle

Hintergrund der Personalentscheidung: Die Wiener Stadthalle ist im kommenden Mai Schauplatz des 70. Eurovision Song Contest – ein Megaevent, das organisatorisch höchste Anforderungen stellt. Schon seit Wochen wurde über eine Verstärkung in der Geschäftsführung spekuliert. Zuletzt gab es Kritik gegen Zelenka. Ihm traut man die Austragung des Contests nicht zu.