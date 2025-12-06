Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden

Sollte sich Flightright nicht daran halten, muss das Portal 250.000 Euro Strafe für jeden Fall zahlen. Die Airline begrüßte das Urteil, das auf eine Rechtssprechung des deutschen Bundesgerichtshofs zurückgeht. Kundinnen und Kunden sollten ihre Ansprüche direkt bei Ryanair anmelden und unnötige Kosten vermeiden, sagte Marketing-Chef Dara Brady. Bei ihnen würden die Passagierinnen und Passagiere alles zurückbekommen, was ihnen zustehe.