Urteil in Hamburg
Fluggastportal darf Ryanair nicht schlechtreden
Das Onlineportal Flightright für Fluggastrechte darf die Billigairline Ryanair nicht mehr schlechtreden. Ein Gericht in Hamburg hat dem Unternehmen etwa verboten, zu sagen, dass die Fluggesellschaft Verbraucherrechte mit den Füßen trete. Zudem darf es seinen Kundinnen und Kunden nicht mehr raten, jegliche Kontaktversuche von Ryanair zu ignorieren.
Sollte sich Flightright nicht daran halten, muss das Portal 250.000 Euro Strafe für jeden Fall zahlen. Die Airline begrüßte das Urteil, das auf eine Rechtssprechung des deutschen Bundesgerichtshofs zurückgeht. Kundinnen und Kunden sollten ihre Ansprüche direkt bei Ryanair anmelden und unnötige Kosten vermeiden, sagte Marketing-Chef Dara Brady. Bei ihnen würden die Passagierinnen und Passagiere alles zurückbekommen, was ihnen zustehe.
Das Portal Flightright sammelt wie andere Portale auch Entschädigungsansprüche von Passagierinnen und Passagieren bei gravierenden Flugverspätungen und setzt diese gegen die Airlines juristisch durch. Dafür kassieren die Portale eine Provision. Das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg hat nun auch entschieden, dass ein zusätzlicher „Anwaltszuschlag“ in der Höhe von 14 Prozent von Beginn an transparent gemacht werden müsse.
Drei Möglichkeiten für Passagiere
Nach der europäischen Fluggastrechteverordnung geht es bei einem kurzen Flug bis 1500 Kilometer Entfernung um 250 Euro Entschädigung, bei längeren Flügen sind nach drei Stunden Verspätung bis zu 600 Euro fällig. Ein Recht auf Ausgleichszahlungen haben Passagierinnen und Passagiere auch bei gestrichenen und überbuchten Flügen. Ryanair kritisierte jetzt, dass die Portale davon bis zu 40 Prozent kassierten.
Zusätzlich zu der Möglichkeit, die Ansprüche selbst oder über Portale einzufordern, haben Passagierinnen und Passagiere auch die Möglichkeit, sich die Schlichtungsstelle Reise und Verkehr zu wenden, die kostenfrei ist. Sie erreicht nach eigenen Angaben in 80 bis 90 Prozent der Fälle eine Einigung.
