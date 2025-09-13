Postings von Rapstars führten zu Disco-Schlägern

Multiple Brüche der Schädelknochen

Sie sollen einen beliebten Rapper, den sie erkannt haben dürften, vor der Babenberger Passage homophob beschimpft haben. Später soll der hauptangeklagte Hobby-Fußballer das Opfer, offenbar aus purer Lust am Prügeln, attackiert haben: „Er versetzte ihm einen derart starken Stoß, dass dieser mit dem Gesicht voraus zu Boden ging. Dann nahm er Anlauf und versetzte ihm einen gezielten Tritt mit dem Innenrist des Fußes ins Gesicht“, steht in der Anklage der StA Wien. Der Rapper erlitt mehrere Schädelknochenbrüche und einen Trümmerbruch des Nasenbeins, musste notoperiert werden.