Wegen einer Identadresse buchte OBS doppelt ab

Manfred A. aus Wien hat vor 30 Jahren ein Kleingartenhaus erstanden, für das er auch Fernsehgebühren zahlte. Seine Frau Anita meldete sich erst dort an, als ganzjähriges Wohnen ermöglicht wurde. Und bekam eine abweichende Meldeadresse. Ihre Tochter blieb in der vorherigen Wohnung gemeldet. Weil aber ein geringfügiger Unterschied in der Anmeldung von Frau A. im Kleingartenhaus bestand, kassierte OBS hier doppelt.