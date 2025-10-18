„Flut von Angeboten“: Real-Jungstar heiß begehrt

Ein königlicher Shootingstar sorgt für Aufsehen: Real Madrid erwartet im Winter eine „Flut von Angeboten“ für den 21-jährigen Shootingstar Gonzalo García, der bei der Klub-WM groß auftrumpfte.
García erzielte in den USA vier Treffer, bereitete ein weiteres Tor vor und wurde mit dem „Goldenen Schuh“ ausgezeichnet. Seitdem gilt der Spanier als einer der wertvollsten Nachwuchsspieler im Real-Kader. Laut der spanischen Zeitung „Marca“ liegt sein Marktwert mittlerweile bei rund 15 Millionen Euro.
Mehrere Vereine, die bereits im Sommer Interesse gezeigt hatten, sollen nun erneut anklopfen, sobald das Transferfenster im Jänner öffnet.
Vertrag bis 2030 – Real bleibt gelassen
Real Madrid bleibt aber ruhig. García hat erst kürzlich bis 2030 verlängert – ein klares Zeichen seiner Loyalität. Trainer Xabi Alonso sieht ihn als festen Backup hinter Superstar Kylian Mbappé und als wichtigen Baustein der Zukunft.
Endrick auf dem Abstellgleis
In dieser Saison kam García bereits sechsmal zum Einsatz, während Neuzugang Endrick (18) bislang keine Minute spielte. Der Brasilianer, offiziell die neue Nummer neun, soll laut Medienberichten offen für eine Leihe im Winter sein, um Spielpraxis zu sammeln.
Bei Real ist man sich einig: García soll bleiben – egal, wie hoch die Angebote ausfallen. Sollte Endrick tatsächlich verliehen werden, wäre García dauerhaft erster Ersatzmann hinter Mbappé. Die Chancen stehen also gut, dass der spanische Jungstar der „Königlichen“ seinen Marktwert bald weiter in die Höhe schrauben wird.
