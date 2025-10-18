Brand legte Flughafen in Bangladesch lahm

Der Brand sei im Frachtbereich ausgebrochen, sagte ein Sprecher des Zivilschutzministeriums am Samstag. Die Ursache war zunächst unklar. Über mögliche Verletzte gab es keine Berichte. Die Feuerwehr war mit Dutzenden Fahrzeugen im Einsatz, auch Einheiten von Bangladeschs Luftwaffe und Marine halfen, den Großbrand zu bekämpfen. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen von einem Kran aus. Dichter, schwarzer Rauch war kilometerweit zu sehen.