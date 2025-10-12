Konto gesperrt: „Verstorbene“ ist quicklebendig

Irrtum im System

Auf Nachfrage der Ombudsfrau-Redaktion bei der Bank Austria, bei der Frau V. seit Jahrzehnten treue Kundin ist, erklärte diese, dass der unerfreuliche Vorfall durch eine Namens- und Geburtsdatumsgleichheit im System passierte. Und der Kundin irrtümlich der Status „verstorben“ zugeordnet worden sei. Die entsprechende Meldung kam seitens einer staatlichen Behörde. „Als kleine Wiedergutmachung haben wir Frau V. die Kontogebühren für ein Jahr in Höhe von 92,85 Euro gutgeschrieben“, so die Bank, die damit hofft, die treue Kundin zu behalten.