Konto gesperrt: „Verstorbene“ ist quicklebendig

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Person, die sich ihres Lebens erfreut, als „verstorben“ gemeldet wurde. Dieser Irrtum kostete eine rüstige 84-Jährige den Zugriff auf ihr Bankkonto.
Als Silvia V. aus Wien-Floridsdorf Geld von ihrem Konto beheben wollte, stellte sie erstaunt fest, dass es gesperrt war. Am nächsten Tag erfuhr sie von der Bank, dass sie als „verstorben“ gemeldet worden wäre. „Von da an begann ein richtiger Hürdenlauf für mich“, so die quicklebendige 84-Jährige, deren Mann nach langer schwerer Krankheit 2023 verstorben war.
Hürdenlauf
Jede Menge Telefonate mussten geführt werden, allein damit die Menschen um sie herum erfuhren, dass sie noch am Leben war. „Ich habe bis jetzt keine Hilfe oder Entschädigung erhalten. Es kann sich keiner vorstellen, wie es mir in meinem Alter als Mindestpensionistin ergeht“, klagte Frau V. der Ombudsfrau.
Irrtum im System
Auf Nachfrage der Ombudsfrau-Redaktion bei der Bank Austria, bei der Frau V. seit Jahrzehnten treue Kundin ist, erklärte diese, dass der unerfreuliche Vorfall durch eine Namens- und Geburtsdatumsgleichheit im System passierte. Und der Kundin irrtümlich der Status „verstorben“ zugeordnet worden sei. Die entsprechende Meldung kam seitens einer staatlichen Behörde. „Als kleine Wiedergutmachung haben wir Frau V. die Kontogebühren für ein Jahr in Höhe von 92,85 Euro gutgeschrieben“, so die Bank, die damit hofft, die treue Kundin zu behalten.
