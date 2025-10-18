Neumayer und Schwärzler in Quali ausgeschieden

Filip Misolic und Jurij Rodionov bleiben die einzigen Österreicher im Hauptfeld der Erste Bank Open in Wien. Ihre beiden in der Qualifikation engagierten Landsleute erlitten am Samstag jeweils Auftaktniederlagen. Lukas Neumayer musste sich in einem harten 2:25-Stunden-Fight dem US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic mit 6:7(6),6:3,6:7(2) beugen und vergab im ersten Tiebreak zwei Satzbälle. Joel Schwärzler war danach gegen den Serben Hamad Medjedovic beim 2:6,4:6 ohne Chance.