Bedienungsanleitungssuche im Internet – Abofalle!

Hilfe bei Abo-Fallen

Was tun, wenn man bereits in eine Abo-Falle gestolpert ist? Da durch Nichteinhaltung entsprechender EU-Richtlinien durch den Verkäufer kein gültiger Kaufvertrag zustande gekommen ist, muss man auch nichts bezahlen. Lassen Sie bei Ihrem Kreditkartenbetreiber die betreffenden Belastungen sperren. Bereits getätigte Abbuchungen können Sie wieder zurückholen lassen. Kündigen Sie dem Unternehmen hinter der Abofalle schriftlich. Sollten Sie ein Inkasso-Schreiben bekommen, widersprechen Sie auch diesem schriftlich.