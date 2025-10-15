Einschreiben ist keine Garantie für Wertersatz

Richtigen Tarif wählen

Wer einen Brief oder ein Paket mit Wert versendet, solle entweder die Option Einschreiben, ein Päckchen mit Sendungsverfolgung, ein Paket mit Haftung bis zu 510 Euro oder eine Sendung mit Wertangabe wählen, so die Post.Das heißt aber noch nicht, dass Sendungen wirklich beim Adressaten ankommen.

Post verschwunden

Hans T. aus OÖ schildert, dass er Gutscheine im Wert von 300 Euro bei einer Online-Plattform geordert hatte und die Verkäuferin diese per Einschreiben geschickt hatte. Da er nicht zu Hause war, als die Post ankam, hat man ihm einen Abholschein in sein Postfach gelegt. In der entsprechenden Filiale war der eingeschriebene Brief nicht auffindbar. Die Nachforschungen blieben ergebnislos. Entschädigung gab es keine.