Streit um zermatschte Essenslieferung eskalierte

Wir sind keine großen Köche und bestellen daher sehr oft. Aber so etwas ist mir noch nie untergekommen, das war wie im Fiebertraum“, meldete sich ein junger Linzer (26) bei der „Krone“. Seine Lebensgefährtin und er hatten im September bei einem bekannten arabischen Lokal Essen bestellt. „Wie der Lieferfahrer dann nach zwei Stunden mit völlig zermatschtem Essen gekommen ist, habe ich ihm gesagt, dass das nicht geht und er uns bitte die drei Gerichte noch einmal bringen soll“, erzählt der Logistiker.