Daniel Tschofenig Zweiter bei Hinzenbach-Sommer-GP

Daniel Tschofenig hat nur knapp einen Heimsieg beim Sommer-Grand-Prix-Bewerb der Skispringer in Hinzenbach verpasst!
Der 23-Jährige landete am Samstag auf der Normalschanze zweimal bei 92,5 Metern und musste sich mit 250,3 Punkten nur dem Deutschen Philipp Raimund (251,8) geschlagen geben. Rang drei ging mit Jan Hörl (248,4), der Halbzeitführende, auch an einen ÖSV-Athleten.
„Mein Job war sehr gut!“
Clemens Leitner (5.), Stephan Embacher (8.) und Maximilian Ortner (9.) landeten auch in den Top Ten. Stefan Kraft musste sich mit Platz zwölf begnügen. „Mein Job war sehr gut, ich habe das Beste rausgeholt, was zurzeit da ist“, sagte Tschofenig im ORF-Interview. Am Sonntag folgt ein weiterer Bewerb.
