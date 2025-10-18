Daniel Tschofenig Zweiter bei Hinzenbach-Sommer-GP

„Mein Job war sehr gut!“

Clemens Leitner (5.), Stephan Embacher (8.) und Maximilian Ortner (9.) landeten auch in den Top Ten. Stefan Kraft musste sich mit Platz zwölf begnügen. „Mein Job war sehr gut, ich habe das Beste rausgeholt, was zurzeit da ist“, sagte Tschofenig im ORF-Interview. Am Sonntag folgt ein weiterer Bewerb.