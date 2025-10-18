19 Minuten nach Abpfiff: PL-Klub entlässt Trainer!

Postecoglou vor Anpfiff noch kämpferisch

Vor dem Chelsea-Spiel hatte sich Postecoglou noch kämpferisch gezeigt: „Vielleicht bin ich kein gescheiterter Trainer, der Glück hatte, diesen Job zu bekommen, sondern vielleicht bin ich ein Trainer, bei dem die Geschichte immer gleich endet, wenn man mir Zeit gibt – mit einer Trophäe.“ Diesmal blieb ihm die Zeit jedoch verwehrt.