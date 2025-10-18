19 Minuten nach Abpfiff: PL-Klub entlässt Trainer!

Nur 39 Tage nach seiner Amtsübernahme und 19 Minuten nach dem Abpfiff der 0:3-Niederlage gegen Chelsea entlässt Nottingham Forest Ange Postecoglou als Trainer.
„Nottingham Forest bestätigt, dass Ange Postecoglou nach einer Reihe enttäuschender Ergebnisse und Leistungen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde“, heißt es in einem ersten Statement auf „X“.
Der 60-Jährige erlebte einen historischen Fehlstart – ohne Sieg in acht Pflichtspielen.
Durch die trostlose Pleite gegen Chelsea am Samstag (0:3), die von den Forest-Fans mit Buhrufen quittiert wurde, ist der Klub mit dem Abstiegskampf konfrontiert. Der Australier Postecoglou hatte das Amt erst am 9. September als Nachfolger von Nuno Espirito Santo übernommen.
Postecoglou vor Anpfiff noch kämpferisch
Vor dem Chelsea-Spiel hatte sich Postecoglou noch kämpferisch gezeigt: „Vielleicht bin ich kein gescheiterter Trainer, der Glück hatte, diesen Job zu bekommen, sondern vielleicht bin ich ein Trainer, bei dem die Geschichte immer gleich endet, wenn man mir Zeit gibt – mit einer Trophäe.“ Diesmal blieb ihm die Zeit jedoch verwehrt.
