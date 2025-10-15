Vorteilswelt
Neue Porträts zum 20er

Christian zeigt sich als fescher „Prince Charming“

Royals
15.10.2025 11:01
Prinz Christian feiert seinen 20. Geburtstag und sieht auf den neuesten Fotos aus wie ein wahrer ...
Prinz Christian feiert seinen 20. Geburtstag und sieht auf den neuesten Fotos aus wie ein wahrer „Prince Charming".

Bei diesen Fotos werden wohl einige Herzen schmelzen! Denn zum 20. Geburtstag zeigt sich Prinz Christian wie der perfekte „Prince Charming“ in lässigen Posen und mit royalem Selbstbewusstsein.

0 Kommentare

Am heutigen Mittwoch feiert Prinz Christian seinen „Runden“ und zur Feier des Tages veröffentlichte der dänische Palast gleich mehrere neue Porträts des jungen Thronfolgers.

Royaler Herzensbrecher
Und die haben echtes Herzensbrecher-Potential! Denn auf den neuen Fotos, die auf Schloss Amalienborg geschossen wurden, zeigt sich der Sohn von König Frederik und Königin Mary so lässig wie ein wahrer Posterboy unter anderem im Jeanshemd mit cooler Pose und noch coolerem Blick. 

Im Jeanshemd und mit lässiger Pose präsentiert sich Prinz Christian zum 20. Geburtstag.
Im Jeanshemd und mit lässiger Pose präsentiert sich Prinz Christian zum 20. Geburtstag.

Weitere Motive zeigen den 20-Jährigen etwa mit frechem Grinsen im Gesicht im Anzug beim Binden einer Krawatte, oder mit selbstbewusstem Lächeln mit fast schon staatsmännischer Pose auf einer Treppe.

Seine Rolle als Thronfolger Dänemarks füllt Christian schon längst perfekt aus – und genießt dabei auch das volle Vertrauen seines Vaters. So durfte er in der Vergangenheit etwa schon mehrfach als Regent übernehmen, wenn seine Eltern außer Landes waren.

Prinz Christian wird mit diesem Grinsen sicherlich für Aufregung bei den jungen Royal-Fans ...
Prinz Christian wird mit diesem Grinsen sicherlich für Aufregung bei den jungen Royal-Fans sorgen.
Der junge Thronfolger genießt das volle Vertrauen seines Vaters König Frederik von Dänemark.
Der junge Thronfolger genießt das volle Vertrauen seines Vaters König Frederik von Dänemark.

Ausbildung zum Leutnant
Wie Prinz Christian seinen 20. Geburtstag feiern wird, das wurde vorerst nicht verraten. Vielleicht aber mit seiner Freundin Emma und bei einer kleinen Auszeit von seiner Ausbildung beim Militär?

Denn wie bereits im Frühjahr bekannt wurde, hat der dänische Thronfolger seine Zeit beim Militär über den Grundwehrdienst hinaus verlängert und durchläuft seit Anfang August die Ausbildung zum Leutnant. Ein Jahr soll diese Ausbildung dauern – zuzüglich einer anschließenden Phase, in der er praktische Erfahrungen als Zugführer sammeln soll.

Derzeit lässt sich Prinz Christian zum Leutnant ausbilden.
Derzeit lässt sich Prinz Christian zum Leutnant ausbilden.

Christian ist seit der Thronbesteigung seines Vaters Anfang 2024 Kronprinz von Dänemark. Dort ist es Tradition, dass Mitglieder des Königshauses eine Zeit lang beim Militär dienen. Auch Frederik setzte seine militärische Ausbildung in den 1980er-Jahren nach seinem Wehrdienst eine Zeit lang fort. Christians Großmutter, die Altkönigin Margrethe (85), diente einst ebenfalls.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
