Christian zeigt sich als fescher „Prince Charming“

Denn wie bereits im Frühjahr bekannt wurde, hat der dänische Thronfolger seine Zeit beim Militär über den Grundwehrdienst hinaus verlängert und durchläuft seit Anfang August die Ausbildung zum Leutnant. Ein Jahr soll diese Ausbildung dauern – zuzüglich einer anschließenden Phase, in der er praktische Erfahrungen als Zugführer sammeln soll.