Salzburg besiegt Berlin und steht im Achtelfinale

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat das Achtelfinale der Champions Hockey League erreicht.
Gegen den deutschen Titelträger Eisbären Berlin gelang am Mittwoch vor 3400 Zuschauern ein 4:1-Erfolg, womit es in der 24er-Liga nach sechs Spielen als Elfter zum angestrebten Platz in den Top 16 reichte. Erster K.o.-Gegner ist Ingolstadt. Ausgeschieden ist nach einer 1:3 (0:2,0:0,1:1)-Niederlage bei KalPa Kuopio hingegen der KAC.
Connor Corcoran eröffnete in Salzburg nach Assist von Lucas Thaler den Torreigen (4.). Zu Beginn des zweiten Drittels schlugen die Heimischen nach einer dicken Chance der Berliner postwendend durch Nash Nienhuis zu, er verwertete einen „Zucker-Pass“ von Brandon Coe (22.). Doch nur 28 Sekunden später gelang den Gästen durch Leon Bergmann der Anschlusstreffer.
Freilich stellte Mario Huber keine acht Minuten danach nach sehr schönem Pass von Florian Baltram den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Den frühen Schlusspunkt setzte 86 Sekunden danach Peter Schneider (32.).
