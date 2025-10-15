Salzburg besiegt Berlin und steht im Achtelfinale

Gegen den deutschen Titelträger Eisbären Berlin gelang am Mittwoch vor 3400 Zuschauern ein 4:1-Erfolg, womit es in der 24er-Liga nach sechs Spielen als Elfter zum angestrebten Platz in den Top 16 reichte. Erster K.o.-Gegner ist Ingolstadt. Ausgeschieden ist nach einer 1:3 (0:2,0:0,1:1)-Niederlage bei KalPa Kuopio hingegen der KAC.