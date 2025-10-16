Weltrekord! „Ich hole nach, was ich verpasst habe“

Pro-Weltrekord? „Das hat mir in meiner Sammlung noch gefehlt“

Aber auch ein netter Nebeneffekt, wie der Red-Bull-Athlet erzählt. Es ginge schließlich nur darum, aufs Podest zu kommen und bei der bevorstehenden WM 2026 in Stockholm dabei zu sein. Dass seine Zeit wohl gar nicht so schlecht ist, habe er erst vor der letzten Station erfahren. „Dann denkt man ein bisschen dran, aber in dem Moment vergisst du es auch schnell wieder, weil du immer am Limit bist“, so Rončević. Er habe bereits mehrere Weltrekorde in anderen Hyrox-Disziplinen in der Vergangenheit aufgestellt, aber einen bei einem Pro-Race der „Elite-15“ zu erreichen, sei „auf jeden Fall der bedeutendste. Das hat mir in meiner Sammlung noch gefehlt.“