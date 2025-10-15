Sarah Ferguson: Skandale statt Geburtstagstorte

Feiern? Von wegen! Auch an ihrem 66. Geburtstag darf Sarah Ferguson (66), die Ex-Frau von Prinz Andrew (65), nicht durchschnaufen. Statt Torte und Tee sorgt wieder einmal ihre royale Vergangenheit für Schlagzeilen!
In seinem neuen Enthüllungsbuch „The Royal Insider“ lässt Ex-Butler Paul Burrell (67) – einst Vertrauter von Prinzessin Diana – die vermeintlich glanzvolle Ehe von Andrew und Fergie in keinem guten Licht erscheinen.
Burrell behauptet: Schon kurz nach der Hochzeit 1986 sollen die beiden „den Buckingham Palace auf den Kopf gestellt“ haben. „Die Bediensteten waren aufgebracht, weil das Paar tagelang nicht aus dem Bett kam – niemand durfte das Schlafzimmer betreten!“, schreibt Burrell.
Und wenn sich die frisch Vermählten dann doch blicken ließen, soll es ausschweifende Dinner, Lunches und Teepartys gegeben haben – zu jeder Tages- und Nachtzeit. „Die Küchencrew war völlig erschöpft. Selbst die Queen hat nie so dekadent gelebt!“, so der ehemalige Palast-Insider.
Am Ende musste offenbar die Queen persönlich einschreiten, um dem Luxusleben des Paares ein Ende zu setzen. „Sie hasste Verschwendung“, erinnert sich Burrell. „Sie fragte sich: Warum sollten Andrew und Fergie anders behandelt werden?“
Besonders brisant: Die Enthüllungen kommen nur Wochen, nachdem Fergie erneut in die Kritik geraten war – wegen eines alten E-Mail-Kontakts zu Jeffrey Epstein, dem verurteilten Sexualstraftäter.
