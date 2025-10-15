US-Minister muss wegen Flugzeug-Schaden landen

Einen ungeplanten Halt musste der US-Pentagonchef Pete Hegseth auf einem Flug von Europa nach Washington einlegen. Der Grund für die Zwischenlandung war ein Riss in der Frontscheibe des Flugzeugs.
Das Flugzeug mit US-Pentagonchef Pete Hegseth an Bord hob in Europa Richtung Washington ab. Hegseth war auf dem Rückweg vom NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem „Kriegsminister“ nennt, landete in Großbritannien, wie sein Sprecher mitteilte.
Die Maschine landete „aufgrund eines Risses in der Windschutzscheibe“, schrieb der Sprecher auf der Plattform X. „Das Flugzeug landete gemäß den Standardverfahren, und alle Insassen, einschließlich Minister Hegseth, sind wohlauf“, berichtete der Sprecher. Hegseth selbst schrieb: „Alles gut. Gott sei Dank.“
