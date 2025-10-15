US-Minister muss wegen Flugzeug-Schaden landen

Das Flugzeug mit US-Pentagonchef Pete Hegseth an Bord hob in Europa Richtung Washington ab. Hegseth war auf dem Rückweg vom NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem „Kriegsminister“ nennt, landete in Großbritannien, wie sein Sprecher mitteilte.