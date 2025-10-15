Vorteilswelt
Riss in der Scheibe

US-Minister muss wegen Flugzeug-Schaden landen

Außenpolitik
15.10.2025 22:37
„Kriegsminister" Pete Hegseth
„Kriegsminister“ Pete Hegseth(Bild: AFP/NICOLAS TUCAT)

Einen ungeplanten Halt musste der US-Pentagonchef Pete Hegseth auf einem Flug von Europa nach Washington einlegen. Der Grund für die Zwischenlandung war ein Riss in der Frontscheibe des Flugzeugs.

Das Flugzeug mit US-Pentagonchef Pete Hegseth an Bord hob in Europa Richtung Washington ab. Hegseth war auf dem Rückweg vom NATO-Verteidigungsministertreffen in Brüssel. Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem „Kriegsminister“ nennt, landete in Großbritannien, wie sein Sprecher mitteilte. 

Hegseth ist ein ehemaliger Moderator des Senders Fox News.
Große Sorge
US-„Kriegsminister“ beruft Militärführung ein
26.09.2025

Die Maschine landete „aufgrund eines Risses in der Windschutzscheibe“, schrieb der Sprecher auf der Plattform X. „Das Flugzeug landete gemäß den Standardverfahren, und alle Insassen, einschließlich Minister Hegseth, sind wohlauf“, berichtete der Sprecher. Hegseth selbst schrieb: „Alles gut. Gott sei Dank.“

