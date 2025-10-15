Kronprinz Lekas Verlobte Blerta verzaubert Europa

Kronprinz Leka II. von Albanien (43) hat sich verlobt – und die offiziellen Fotos des Paares könnten romantischer kaum sein. Der künftige Bräutigam gab seine Verlobung mit Blerta Celibashi am Wochenende über seinen offiziellen Instagram-Account bekannt – und verzauberte damit Royal-Fans in ganz Europa.
Nur sechs Monate nach der rechtskräftigen Scheidung von seiner ersten Frau, Kronprinzessin Elia, wagt Leka nun den Neuanfang – mit einer Frau, die nicht nur sein Herz, sondern offenbar auch das seiner kleinen Tochter erobert hat.
In einer offiziellen Mitteilung des Königlichen Hofes von Albanien hieß es: „Die Königliche Familie freut sich, die Verlobung Seiner Majestät, Kronprinz Leka II. der Albaner, mit Miss Blerta Celibashi bekannt zu geben.“
Gefeiert wurde am 11. Oktober 2025 im traumhaften Küstenort Ksamil im Süden Albaniens – umgeben von Familie und engen Freunden. „Die Königliche Familie teilt ihre Freude mit dem albanischen Volk und dankt von Herzen für all die Glückwünsche zu diesem freudigen Anlass.“
Auf den märchenhaft schönen Verlobungsfotos präsentiert sich das Paar in klassisch: Leka in elegantem Anzug, Blerta in einem schimmernden champagnerfarbenen Kleid, das mit seinem dezenten Glanz perfekt zu ihrem modernen, aber royalen Stil passt.
„Liebe in der Luft, Frieden im Herzen“
Die Braut in spe verzaubert auf den Bildern durch ihre zeitlose Eleganz. Sanftes Make-up, ein fließender Schnitt des Kleides und ein Lächeln, das vor Freude strahlt.
In einer begleitenden Botschaft schrieb Blerta Celibashi über die Bilder: „Es lag Liebe in der Luft und Frieden in meinem Herzen.“
Besonderer Blickfang: Ihr Verlobungsring – ein edles Schmuckstück mit funkelndem Stein, der im Licht der mediterranen Sonne leuchtet. Nahaufnahmen zeigen die feine Fassung und die schlichte, aber luxuriöse Eleganz, die perfekt zur künftigen Prinzessin passt.
Enkel des letzten Königs
Für Kronprinz Leka, den einzigen Enkel des letzten Königs von Albanien, König Zog I., markiert die Verlobung einen symbolischen Neuanfang. Nach der Trennung von Elia im Jahr 2024 – nach acht Jahren Ehe – hatten beide betont, sie wollten „Freunde und liebevolle Eltern“ bleiben. Sie haben gemeinsam die vierjährige Tochter, Prinzessin Geraldine.
Mit Blerta an seiner Seite strahlt Kronprinz Leka vor Glück. Ihre Liebe ist nicht nur privat, sondern auch ein starkes Zeichen für das moderne albanische Königshaus – und macht alle neugierig auf eine Hochzeit, die Glanz und Romantik verspricht.
