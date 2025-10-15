Auf Ricarda Haaser wartet „große Zusatzaufgabe“

Acht Monate nach ihrem Unfall betont Haaser das Positiv-Szenario. „Ich will nicht schwarzmalen. Es kann ja sein, dass das Knie gar nicht reagiert und das Material auf Anhieb tipptop funktioniert.“ Wobei bei ihrem Wiedereinstieg eine „große Zusatzaufgabe“ wartet, wie sie es nennt. Denn vom zurückgefahrenen Engagement von Fischer ist auch sie betroffen. Zwar wurde in Salomon rasch Ersatz gefunden, doch Skitests waren aus bekannten Gründen nicht möglich. „Ich muss mich fast auf andere verlassen und ein Grundpaket übernehmen, das bei anderen gut funktioniert.“ Positiv in dieser Situation: „Ich war nie wer, der extrem viel Material getüftelt hat.“ Weil ihr Wechsel zwischen kürzeren und längeren Skiern rasch vonstattengehen musste.