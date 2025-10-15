„Mehr Sorge um das Wohl der Tiere als ums Leben“

„Ich bin um halb fünf Uhr in der Früh zum Stall. Auf einmal hör’ ich, wie die ganzen Kuhglocken zu scheppern anfangen. Bei mir hat fast eine jede Kuh eine Glocke, weil ich das Vieh immer auf der Weide habe“, erzählt Landwirt Peter Stöbich (45) aus Ulrichsberg.