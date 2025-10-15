„Mehr Sorge um das Wohl der Tiere als ums Leben“
Bauer verjagte Wolf
Wölfe schleichen durch ganz Österreich, vor allem durchs Mühlviertel, daran müssen wir uns aber erst wieder gewöhnen. Und die Bauern, die um ihre Schafe, Ziegen und Kühe fürchten, sind immer öfter direkt mit dem zurückgekehrten Raubtier konfrontiert. Ein Landwirt, der seine Tiere beschützte, erzählt vom Zusammentreffen.
„Ich bin um halb fünf Uhr in der Früh zum Stall. Auf einmal hör’ ich, wie die ganzen Kuhglocken zu scheppern anfangen. Bei mir hat fast eine jede Kuh eine Glocke, weil ich das Vieh immer auf der Weide habe“, erzählt Landwirt Peter Stöbich (45) aus Ulrichsberg.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.