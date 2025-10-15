Vorteilswelt
Schwer verletzt

Unfall-Drama am Geburtstag: Saison bereits zu Ende

Ski Nordisch
15.10.2025 08:11
Flora Dolci verpasst die Olympia-Saison.
Flora Dolci verpasst die Olympia-Saison.(Bild: AFP/APA/Jonathan NACKSTRAND)

Für Flora Dolci ist die Olympia-Saison bereits jetzt zu Ende! Frankreichs Langlauf-Hoffnung zog sich bei einem Paragliding-Unfall einen Lendenwirbelbruch zu – und das ausgerechnet an ihrem 26. Geburtstag.

Doch Dolci hatte Glück im Unglück: Denn mittlerweile ist klar, dass die Langläuferin, die bereits in Greoble operiert wurde, keine bleibenden Schäden davontragen wird.

Flora Dolci
Flora Dolci(Bild: AFP/APA/Jonathan NACKSTRAND)

„Es bestand das Risiko neurologischer Nachwirkungen“, wird der französischen Teamarzt Thibault Barbe von der „L’Equipe“ zitiert. „Ihr geht es gut, sie kann laufen. Aber wir schätzen, dass es sechs Monate dauern wird, bis sie wieder 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben wird.“

Beste Französin
Es ist eine bittere Nachricht für Dolci und das französische Team. Dolci war in der vergangenen Saison als Gesamt-27. die beste Französin im Weltcup. Zudem lief sie bei der WM in Trondheim über 50 km Freistil in die Top-10.

