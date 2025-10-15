Unfall-Drama am Geburtstag: Saison bereits zu Ende

Für Flora Dolci ist die Olympia-Saison bereits jetzt zu Ende! Frankreichs Langlauf-Hoffnung zog sich bei einem Paragliding-Unfall einen Lendenwirbelbruch zu – und das ausgerechnet an ihrem 26. Geburtstag.
Doch Dolci hatte Glück im Unglück: Denn mittlerweile ist klar, dass die Langläuferin, die bereits in Greoble operiert wurde, keine bleibenden Schäden davontragen wird.
„Es bestand das Risiko neurologischer Nachwirkungen“, wird der französischen Teamarzt Thibault Barbe von der „L’Equipe“ zitiert. „Ihr geht es gut, sie kann laufen. Aber wir schätzen, dass es sechs Monate dauern wird, bis sie wieder 100 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit erreicht haben wird.“
Beste Französin
Es ist eine bittere Nachricht für Dolci und das französische Team. Dolci war in der vergangenen Saison als Gesamt-27. die beste Französin im Weltcup. Zudem lief sie bei der WM in Trondheim über 50 km Freistil in die Top-10.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.