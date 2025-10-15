Mädchen von Auto erfasst und zu Boden geschleudert

Keine Chance rechtzeitig stehenzubleiben hatte eine 32-jährige Autofahrerin im oberösterreichischen Pasching, als plötzlich ein elfjähriges Mädchen die Fahrbahn querte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Mädchen wurde gegen die Motorhaube geschleudert und blieb verletzt auf der Straße liegen.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 18.45 Uhr im Gemeindegebiet von Pasching. Eine 32-jährige türkische Staatsangehörige aus Leonding fuhr mit ihrem Pkw auf der Leondinger Straße Richtung Pasching. Plötzlich überquerte eine Elfjährige aus Pasching zu Fuß die Fahrbahn.
Mädchen (11) auf Motorhaube geprallt
Trotz Vollbremsung konnte die 32-Jährige den Zusammenstoß mit dem Mädchen nicht verhindern. Die Elfjährige prallte auf die Motorhaube und blieb anschließend auf der Fahrbahn liegen. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.