Pistolen, Gewehre: Darum nahm Cobra 19 Leute fest

Eine angebliche Waffenübung führte in Vorchdorf (Oberösterreich) zu einem riesigen Cobra-Einsatz und zur Festnahme von 15 Männern und vier Frauen. Aber was steckt wirklich hinter dem Treffen? Die „Krone“ schaute sich vor Ort um. Klar ist: Wer sich hier trifft, will unter sich bleiben – oder hat etwas zu verbergen. Eine Spurensuche vor Ort.
Zwei Fotos zeigen, wie rigoros die Polizei am Samstag in Vorchdorf durchgegriffen hat: Neben der Zufahrt zu dem Gehöft in der Ortschaft Point sitzen fünf Männer auf dem Boden. Ihre Hände sind mit Kabelbindern gefesselt. Die Polizisten, die sie bewachen, haben schusssichere Westen an, einen Helm auf und das Gewehr im Anschlag. Auf der anderen Seite stehen Frauen mit erhobenen Händen an einer Hauswand. Auch sie wurden festgenommen.
