„Großartig!“ WM-Ticket lässt Kritiker verstummen

Großer Jubel auf der Insel! England hat sich am Dienstagabend das WM-Ticket gesichert. Nach anfänglichen Zweifel hat Teamchef Thomas Tuchel mit dem 5:0 in Lettland zumindest vorerst auch die letzten Kritiker verstummen lassen.
„Großartig, großartig“, sagte Tuchel, der zuletzt über fehlende Unterstützung der Fans geklagt hatte, nach der vorzeitig perfekt gemachten WM-Qualifikation. „So eine gute Stimmung in der Kabine. Es fühlt sich sehr anders an, weil es unser Traum war, zur WM zu fahren – und wir haben es geschafft.“
Perfekte Qualifikation
Die „Three Lions“ behielten in Lettland mit 5:0 die Oberhand, blieben auch im sechsten Gruppe-K-Spiel ohne Punktverlust und Gegentor.
England kann somit nicht mehr von Rang eins verdrängt werden.
Für Tuchel und seine Mannschaft war es der vierte Sieg in Serie. Dass die Engländer das WM-Ticket bei zwei noch ausstehenden Spielen und 18:0 Toren schon sicher haben, nannte Bayern-Star Harry Kane eine „großartige Leistung“.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.