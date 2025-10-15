„Großartig!“ WM-Ticket lässt Kritiker verstummen

„Großartig, großartig“, sagte Tuchel, der zuletzt über fehlende Unterstützung der Fans geklagt hatte, nach der vorzeitig perfekt gemachten WM-Qualifikation. „So eine gute Stimmung in der Kabine. Es fühlt sich sehr anders an, weil es unser Traum war, zur WM zu fahren – und wir haben es geschafft.“