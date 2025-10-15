Vorteilswelt
6 Siege, kein Gegentor

„Großartig!" WM-Ticket lässt Kritiker verstummen

Fußball International
15.10.2025 07:37
England jubelt über das WM-Ticket.
England jubelt über das WM-Ticket.

Großer Jubel auf der Insel! England hat sich am Dienstagabend das WM-Ticket gesichert. Nach anfänglichen Zweifel hat Teamchef Thomas Tuchel mit dem 5:0 in Lettland zumindest vorerst auch die letzten Kritiker verstummen lassen.

„Großartig, großartig“, sagte Tuchel, der zuletzt über fehlende Unterstützung der Fans geklagt hatte, nach der vorzeitig perfekt gemachten WM-Qualifikation. „So eine gute Stimmung in der Kabine. Es fühlt sich sehr anders an, weil es unser Traum war, zur WM zu fahren – und wir haben es geschafft.“

Thomas Tuchel
Thomas Tuchel(Bild: EPA/TOMS KALNINS)

Perfekte Qualifikation
Die „Three Lions“ behielten in Lettland mit 5:0 die Oberhand, blieben auch im sechsten Gruppe-K-Spiel ohne Punktverlust und Gegentor.

England hat das WM-Ticket sicher.
WM-Qualifikation
England löst WM-Ticket, Ungarn ärgert Portugal
14.10.2025

England kann somit nicht mehr von Rang eins verdrängt werden.

Für Tuchel und seine Mannschaft war es der vierte Sieg in Serie. Dass die Engländer das WM-Ticket bei zwei noch ausstehenden Spielen und 18:0 Toren schon sicher haben, nannte Bayern-Star Harry Kane eine „großartige Leistung“.

