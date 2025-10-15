Makler werben für illegale Zweitwohnsitze

Von Mai bis August wurden 8,95 Millionen Nächtigungen in Salzburg gezählt – trotz wirtschaftlicher Flauten und globaler Krisen. Ganz vorne auf der Salzburg-Rangliste steht der Pinzgau. Sommer wie Winter punktet er bei den Nächtigungszahlen etwa mit den Gemeinden Saalbach-Hinterglemm, Zell am See und Kaprun. Mit mehr als 18.000 Gästebetten steht Saalbach an der Spitze aller Gemeinden.