Makler werben für illegale Zweitwohnsitze

Halleiner Hilfeschrei: Platznot für Taferlklassler
Klassen überfüllt
In Salzburg darf ungeniert um Investoren für Apartments und Chalets mit unerlaubter Zweitwohnsitznutzung geworben werden. Forderungen nach einem Ende werden lauter.
Von Mai bis August wurden 8,95 Millionen Nächtigungen in Salzburg gezählt – trotz wirtschaftlicher Flauten und globaler Krisen. Ganz vorne auf der Salzburg-Rangliste steht der Pinzgau. Sommer wie Winter punktet er bei den Nächtigungszahlen etwa mit den Gemeinden Saalbach-Hinterglemm, Zell am See und Kaprun. Mit mehr als 18.000 Gästebetten steht Saalbach an der Spitze aller Gemeinden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.