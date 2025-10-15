28-Jähriger stürzt von Motorhaube: Schwer verletzt

In der Nacht auf Mittwoch musste ein 28-Jähriger schmerzlich feststellen, dass es eine schlechte Idee ist, am statt im Auto mitzufahren. Er hatte sich nach dem ein oder anderen Getränk in einem Lokal in Großwilfersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) gemeinsam mit einem Kollegen einen Scherz erlaubt.