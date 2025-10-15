Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Liezen und Murau

Nach Gerichts-Paukenschlag: Bald neue Fahrverbote

Steiermark
15.10.2025 07:00
Bald gilt auf der B320 im Ennstal wieder ein Verbot für Transit-Lkw.
Bald gilt auf der B320 im Ennstal wieder ein Verbot für Transit-Lkw.(Bild: Jauschowetz Christian)

Im Sommer sorgte der Verfassungsgerichtshof für einen Knalleffekt und hob die Transit-Lkw-Fahrverbote für die B320 im Ennstal und die B317 im Bezirk Murau auf. Vor Ort war die Sorge vor einer neuen Verkehrslawine groß. Nun stehen die Verbote vor der Rückkehr.

0 Kommentare

Jahrelang wurde es in der Region herbeigesehnt, 2019 trat es endlich in Kraft: ein Fahrverbot für Transit-Lkw auf der unfallträchtigen Ennstal Bundesstraße (B320). Der Schwerverkehr reduzierte sich daraufhin um bis zu 50 Prozent.

Doch heuer im Sommer der Paukenschlag: Der Verfassungsgerichtshof gab einem Lkw-Fahrer recht, der Beschwerde gegen seine Strafe eingelegt hatte. Das Verbot sei wegen der mangelhaften Auskunft auf den Zusatztafeln gesetzeswidrig. Die Folge: freie Fahrt für „Mautflüchtlinge“. Genau dasselbe galt auch für die B317 im Bezirk Murau.

Zitat Icon

Die Vorgangsweise war bei uns exakt gleich wie im Bezirk Murau.

Bezirkshauptmann Nico Groger

Bild: Jauschowetz Christian

„Wir haben mehrfach von Anrainern, aber auch Bürgermeistern die Meldung erhalten, dass der Schwerverkehr deutlich zugenommen hat“, berichtet der Liezener Bezirkshauptmann Nico Groger. Für sie gibt es jetzt eine gute Nachricht: Die überarbeitete Verordnung wurde in der Vorwoche kundgemacht, die neuen Zusatztafeln sind bereits bestellt. „Wir haben gebeten, sie schnellstmöglich zu produzieren“, hofft Groger auf eine rasche Lieferung.

Auch in Murau ist neue Verordnung fertig
Die Liezener haben sich eng mit der Bezirkshauptmannschaft Murau abgestimmt. Dort läuft derzeit gerade das zweiwöchige Anhörungsverfahren für die neue Verordnung, danach kann sie erlassen werden, berichtet Bezirkshauptmann Peter Plöbst. Das Fahrverbot wird daher auf der B317 etwas später zurückkehren als im Ennstal.

Lesen Sie auch:
Bürgermeister Franz Josef Lemmerer sorgt sich um die Anrainer entlang der B320 im Osten der ...
Krone Plus Logo
„Krone“ vor Ort
Lkw-Fahrverbot gekippt: Steirer bangen um Lösung
27.08.2025
Ennstaler in Sorge
Lkw-Verbot aufgehoben: Jetzt wird das Land aktiv
22.08.2025

Groger geht von weiteren Anfechtungen in der Zukunft aus: „Wir sind aber optimistisch, dass es keinen weiteren Anlassfall für eine Aufhebung geben wird.“

Als die Gerichtsentscheidung im August bekannt wurde, hat das Land Steiermark übrigens alle Behörden gebeten, sämtliche weitere Fahrverbote zu überprüfen. Bilanz: Es sei sonst nirgendwo eine neue Verordnung notwendig gewesen.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
348.817 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
197.917 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
120.336 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2538 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1226 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Tirol
Mutter und Sohn kassierten von Türkei aus AMS-Geld
1039 mal kommentiert
Jahrelang soll das Mutter-Sohn-Gespann zu Unrecht Sozialhilfe bezogen haben (Symbolbild).
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf