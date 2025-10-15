Nach Gerichts-Paukenschlag: Bald neue Fahrverbote

„Wir haben mehrfach von Anrainern, aber auch Bürgermeistern die Meldung erhalten, dass der Schwerverkehr deutlich zugenommen hat“, berichtet der Liezener Bezirkshauptmann Nico Groger. Für sie gibt es jetzt eine gute Nachricht: Die überarbeitete Verordnung wurde in der Vorwoche kundgemacht, die neuen Zusatztafeln sind bereits bestellt. „Wir haben gebeten, sie schnellstmöglich zu produzieren“, hofft Groger auf eine rasche Lieferung.