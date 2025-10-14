Das Aus droht: Noch wird um Flascherlzug gekämpft

Für den Stainzer Flascherlzug gibt es kaum Hoffnung mehr, am Donnerstag soll die Einstellung im Gemeinderat beschlossen werden. Die Grünen fordern seinen Erhalt – und auch jenen der ebenfalls angezählten Feistritztalbahn in der Oststeiermark. Ein Lokführer sammelte schon mehr als 7000 Unterschriften.