Nachbarn erschossen: U-Haft für Schützen beantragt

Geständnis mit vielen Widersprüchen

Die starke Alkoholisierung machte es zunächst unmöglich, den 50-jährigen Österreicher zu befragen. Erst am Samstagabend und erneut am Sonntagvormittag konnte er zur Tat aussagen. Dabei verwickelte er sich in Widersprüche und schilderte eine neue Version des Tathergangs: Das spätere Opfer habe nach einem Streit zunächst gegen seine Wohnungstür getreten, sei kurz weggegangen und dann bewaffnet zurückgekehrt. Der 50-Jährige gab an, ein Messer wahrgenommen zu haben, obwohl am Tatort aber gar keines gefunden wurde. Laut seiner Darstellung habe der 33-Jährige erneut gegen die Tür getreten, woraufhin er seine Waffe geholt, die Tür geöffnet und dem Nachbarn ins Gesicht geschlagen habe. Danach sei der Mann aufgestanden und mit einem Küchenmesser auf ihn losgegangen, woraufhin er geschossen habe.