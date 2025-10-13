Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Traf Opfer in Brust

Nachbarn erschossen: U-Haft für Schützen beantragt

Wien
13.10.2025 15:54
Eine Untersuchungshaft wurde bereits am Wochenende in Aussicht gestellt. Am Montag stellte die ...
Eine Untersuchungshaft wurde bereits am Wochenende in Aussicht gestellt. Am Montag stellte die Staatsanwaltschaft den entsprechenden Antrag.(Bild: Oliver Papacek, Krone KREATIV)

Nachdem ein 50-Jähriger in der Nacht auf Samstag in Wien-Donaustadt mutmaßlich seinen Nachbarn erschossen hat, beantragte die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft wegen „Tatbegehungsgefahr und der schweren Folgen“. Der dringend tatverdächtige Mann wird des Mordes beschuldigt und sitzt seit Samstag in der Justizanstalt Josefstadt. 

0 Kommentare

Zuerst die tödlichen Schüsse in einem Wiener Stiegenhaus, die dem 33-Jährigen in der Nacht auf Samstag das Leben kosteten. Dann die wirren Angaben des mutmaßlichen Schützen, der die Geschehnisse der Tatnacht den Beamten schilderte. Viele Fragen sind nach dem tödlichen Nachbarschaftsstreit offen, etwa wie viele Schüsse der mutmaßliche Schütze abgegeben hatte. Eine angeordnete Obduktion des 33-jährigen Opfers soll nun Licht ins Dunkel bringen.

Entscheidung über U-Haft fällt am Dienstag
Derweilen hat die Staatsanwaltschaft Wien die Verhängung der U-Haft beantragt. „Wegen Tatbegehungsgefahr und der schweren Folgen“, wie Behördensprecherin Judith Ziska am Montag mitteilte. Das Landesgericht wird darüber vermutlich am Dienstag entscheiden.

Wie berichtet, hatte der 50-Jährige in stark alkoholisiertem Zustand in der Nacht auf Samstag gegen 4 Uhr im Josef-Bohmann-Hof in Donaustadt auf seinen 33-jährigen Nachbarn geschossen. Mit einem Revolver, den er illegal besaß. Ein Schuss traf das Opfer in die Brust, es starb noch im Stiegenhaus. Der mutmaßliche Täter verständigte noch selbst die Polizei, er ließ sich wenig später in seiner Wohnung festnehmen.

In diesem Gemeindebau kam es zu der Bluttat in der Nacht auf Samstag.
In diesem Gemeindebau kam es zu der Bluttat in der Nacht auf Samstag.(Bild: Oliver Papacek, Krone KREATIV)

Geständnis mit vielen Widersprüchen
Die starke Alkoholisierung machte es zunächst unmöglich, den 50-jährigen Österreicher zu befragen. Erst am Samstagabend und erneut am Sonntagvormittag konnte er zur Tat aussagen. Dabei verwickelte er sich in Widersprüche und schilderte eine neue Version des Tathergangs: Das spätere Opfer habe nach einem Streit zunächst gegen seine Wohnungstür getreten, sei kurz weggegangen und dann bewaffnet zurückgekehrt. Der 50-Jährige gab an, ein Messer wahrgenommen zu haben, obwohl am Tatort aber gar keines gefunden wurde. Laut seiner Darstellung habe der 33-Jährige erneut gegen die Tür getreten, woraufhin er seine Waffe geholt, die Tür geöffnet und dem Nachbarn ins Gesicht geschlagen habe. Danach sei der Mann aufgestanden und mit einem Küchenmesser auf ihn losgegangen, woraufhin er geschossen habe.

Lesen Sie auch:
In diesem Gemeindebau fiel der tödliche Schüsse.
Nachbar erschossen
Todesschütze (50) legt wirres Geständnis ab
12.10.2025
Bluttat im Gemeindebau
Ein Schussattentat – und viele Fragezeichen ...
11.10.2025
Bluttat im Gemeindebau
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
11.10.2025

Mutmaßlicher Schütze amtsbekannt
Der 50-Jährige ist – wie berichtet – bereits amtsbekannt. So soll es bereits vor einigen Wochen zu einer Auseinandersetzung mit dem 33-jährigen Iraner gekommen sein. Dabei soll der mutmaßliche Täter die Türmatte des Mannes angezündet haben, laut Anrainern ebenfalls in betrunkenem Zustand.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
11° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
12° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
10° / 14°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
11° / 14°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
11° / 15°
Symbol bedeckt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
227.186 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.362 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
152.125 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2948 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1194 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1095 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Mehr Wien
Traf Opfer in Brust
Nachbarn erschossen: U-Haft für Schützen beantragt
WEGA im Einsatz
Streit wegen Rauchen: Mitbewohner mit Tod gedroht
Vorfall am Praterstern
Betrunkener Deutscher macht Hitlergruß: Festnahme
Mit dreister Masche
Wiener verkauft Luxusuhr, Bande stiehlt ihm Erlös
Krone Plus Logo
Wiener Bezirkskuriosum
Warum Floridsdorfer Wähler „Geister“ gesehen haben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf