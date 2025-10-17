Ein Vorbild wie einst sein Lehrmeister Zanetti

Er ist wieder da – und wie! Das Bundesliga-Comeback von Lukas Spendlhofer läuft in Hartberg voll nach Plan. Der 32-Jährige avancierte bei den Oststeirern prompt zum Leader im Team. Der „Krone“ erzählte er, was er bei Inter von Stars wie Cambiasso und Zanetti gelernt hat und wie er als Ex-Israel-Legionär aktuell auf die Geschehnisse im Nahen Osten blickt.
Krieg. Schüsse. Zahlreiche Tote. Grauenhafte Szenen. Die Bilder aus dem Nahen Osten, die die vergangenen zwei Jahre über die Fernsehbildschirme flimmerten, waren nicht zu ertragen. Auch für Hartberg-Abwehrchef Lukas Spendlhofer nicht, der Israel in seiner Zeit, in der er dort gelebt hat, ganz anders wahrgenommen hat.
