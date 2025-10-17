Ein Vorbild wie einst sein Lehrmeister Zanetti

Er ist wieder da – und wie! Das Bundesliga-Comeback von Lukas Spendlhofer läuft in Hartberg voll nach Plan. Der 32-Jährige avancierte bei den Oststeirern prompt zum Leader im Team. Der „Krone“ erzählte er, was er bei Inter von Stars wie Cambiasso und Zanetti gelernt hat und wie er als Ex-Israel-Legionär aktuell auf die Geschehnisse im Nahen Osten blickt.