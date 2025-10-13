Vorteilswelt
Hollywood in Trauer

Stars fassungslos über den Tod von Diane Keaton

Society International
13.10.2025 14:04
Goldie Hawn (von links), Diane Keaton und Bette Midler bei der Premiere ihres Films „Der Club ...
Goldie Hawn (von links), Diane Keaton und Bette Midler bei der Premiere ihres Films „Der Club der ersten Frauen“ in Los Angeles am 16. September 1996.(Bild: AP/FRANK WIESE)
(Bild: AFP/TIMOTHY A. CLARY)

Hollywood steht unter Schock! Der plötzliche Tod der Schauspiellegende Diane Keaton (79) hat eine Welle der Trauer ausgelöst, wie sie selbst in der Glitzerwelt kaum jemand erlebt hat. Auf Instagram haben übers Wochenende unzählige Stars ihre Fassungslosigkeit und Liebe geteilt.

Michael Douglas hat Diane Keaton als eine der „größten Ikonen Hollywoods“ gewürdigt. Der 81-jährige Schauspieler erinnerte sich an die gemeinsame Arbeit mit der verstorbenen Schauspielerin im Film „And So It Goes“ („Das grenzt an Liebe“) aus dem Jahr 2014, nachdem sie am vergangenen Wochenende im Alter von 79 Jahren gestorben war.

„Pure Kreativität“
Zu einem Foto mit der Hollywoodikone schrieb er: „Ruhe in Frieden, meine Freundin Diane Keaton. Ein herzzerreißender Verlust einer der größten Ikonen unserer Branche. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an die Arbeit mit Diane an unserem Film ,And So It Goes‘ vor fast zwölf Jahren. Ich sende mein tiefstes Mitgefühl an die Familie Keaton in dieser schweren Zeit.“

Auch Sharon Stone wandte sich in der Kommentarspalte solidarisch an Douglas: „Und auch an dich, mein Freund und Mentor.“ Francis Ford Coppola, der sie in „Der Pate“ inszeniert hat, sprach von Diane als „Verkörperung purer Kreativität“.

Viola Davis brach in ihrer Würdigung in tiefe Emotionen aus: „du hast Weiblichkeit definiert ... du hast deine SEELE in jede Rolle tätowiert.“ Reese Witherspoon erinnerte daran, was Diane ihr schon als Teenager beigebracht habe – und forderte alle Fans auf: „Zeigt euch einzigartig und interessant.“ 

Wollten „gemeinsam alt werden“
Goldie Hawn teilte besonders bewegende Zeilen über ihre Kollegin und Freundin: „Wir haben vereinbart, zusammen alt zu werden und eines Tages vielleicht mit all unseren Freundinnen zusammenzuleben. Nun, wir konnten nie zusammen leben, aber wir sind zusammen älter geworden. Wer weiß... vielleicht im nächsten Leben. Leuchte deinen Feenstaub da oben, Freundin. Ich werde dich total vermissen.

Steve Martin setzte auf Humor und Nostalgie: Ein Clip, in dem Diane auf seine und Martin Shorts Vergleichsfrage mit „Ihr seid beide Idioten“ antwortet, wurde zur liebevollen Erinnerung an ihre besondere Verbindung.

Bette Midler schrieb: „Ich kann euch nicht sagen, wie unerträglich traurig mich das macht. Sie war urkomisch, ein komplettes Original und völlig ohne List oder irgendeiner der Wettbewerbsfähigkeit, die man von einem solchen Star erwartet hätte. Was du gesehen hast, war, wer sie war... Oh, la, lala!“

Leonardo DiCaprio sagte, es sei eine Ehre gewesen, mit ihr zu spielen: „Brillant, witzig und kompromisslos sie selbst.“ Jane Fonda ehrte sie als „Funken des Lebens und des Lichts“ – eine Frau voller Kreativität und ihrem unaufdringlichen Genie. Ihr Tod sei kaum zu glauben, geschweige denn zu akzeptieren.

Todesursache noch nicht bekannt
Diane Keaton starb am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren in Kalifornien. Den Monaten vor ihrem Tod habe sich ihr gesundheitlicher Zustand sehr plötzlich verschlechtert. Freunde berichten von einem Rückzug ins Private, nur ihr engster Kreis habe gewusst, wie es ihr wirklich ging

