Littler holt Titel – und überrascht mit Zusage!

Er ist erst 18 – doch längst einer der ganz Großen im Darts-Zirkus. Und trotzdem will Luke Littler noch einmal bei den „Jungen“ ran! Nur wenige Minuten nach seinem Triumph beim World Grand Prix kündigte der Shootingstar völlig überraschend seine Teilnahme an der Jugend-WM an.
Littler, der mit seinem dominanten 6:1-Sieg über Luke Humphries in Leicester bereits seinen siebten Major-Titel holte, erklärte nach Matchende im Sky-Interview lachend: „Es stimmt. Ich werde morgen an der Jugend-Weltmeisterschaft teilnehmen. Ich werde einfach ein bisschen Spaß haben und alle treffen.“
Dass das Turnier bereits am Montag startet, stört den Teenager-Star nicht. „Ich dachte eigentlich, das Turnier würde eine Woche dauern, aber es ist nur 20 Minuten von hier entfernt, also werde ich hinfahren und spielen“, sagte Littler.
Littler gewann Jugend-WM-Titel vor zwei Jahren
Die World Youth Championship findet in Wigan statt, also unweit von Leicester und dauert, abgesehen vom Finale im November, nur einen Tag. Für Littler also ein kurzer Abstecher, bevor er dort am Dienstag und Mittwoch ohnehin bei zwei weiteren Turnieren der Players Championship (31 und 32) antritt.
Bei der Jugend-WM dürfen 128 Spieler im Alter von 16 bis 24 Jahren antreten. Littler gewann den Titel vor zwei Jahren, bevor er bei der WM der „Großen“ seinen Erfolgslauf startete und den Durchbruch schaffte.
Was die Fans begeistert, dürfte seine Gegner aber weniger freuen. „Ich glaube nicht, dass morgen jemand mein Freund sein wird“, meinte der 18-Jährige mit einem Augenzwinkern.
Das Finale der Jugend-WM steigt am 23. November in Minehead. Sollte Littler dort tatsächlich wieder stehen, wäre es ein weiterer Meilenstein in seiner noch jungen Darts-Karriere.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.