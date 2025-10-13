Vorteilswelt
Mehr als 40 Tote

Bus in Südafrika stürzte ab und überschlug sich

Ausland
13.10.2025 13:43
Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen.
Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen.(Bild: EPA/ARRIVE ALIVE HANDOUT)

In Südafrika ist am Sonntagabend ein Reisebus von einer Straße abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Das Fahrzeug überschlug sich, mindestens 42 Menschen kamen ums Leben.

0 Kommentare

Unter den Toten ist ein zehn Monate altes Baby. Dutzende weitere Passagierinnen und Passagiere wurden laut Behördenangaben verletzt, einige von ihnen schwer. Demnach rechnen Rettungskräfte damit, dass die Zahl der Toten im Laufe des Tages noch steige. Der Fahrer soll die Kontrolle über den Bus verloren haben.

Genaue Angaben zur Unfallursache gab es zunächst nicht. Das Unglück ereignete sich auf einer Schnellstraße in einer bergigen Region nahe der Stadt Makhado. „Der Unfall ist eine Tragödie für Südafrika und unsere Nachbarn Simbabwe und Malawi“, sagte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa. Viele der Reisenden stammten aus Simbabwe und Malawi.

