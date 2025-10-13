Sepp Straka ist nächstes Jahr in Kitzbühel dabei!

Kein Salzburg-Start wegen Ryder Cup-Qualifikation

Heuer in Salzburg im GC Gut Altentann, wo sich die Eltern von Österreichs Golfstar einst kennengelernt haben, konnte Straka wegen der Ryder Cup-Qualifikation nicht spielen. Aber nächstes Jahr in Kitzbühel ist der Wiener, der mit seiner Familie in Birmingham lebt, dabei.