Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Heimturnier

Sepp Straka ist nächstes Jahr in Kitzbühel dabei!

Sport-Mix
13.10.2025 14:28
Der zweifache Ryder Cup-Sieger Sepp Straka kommt nach Kitzbühel.
Der zweifache Ryder Cup-Sieger Sepp Straka kommt nach Kitzbühel.(Bild: AFP)

Wunderschöne Nachricht für alle Golf-Fans in Österreich! Sepp Straka, zweifacher Ryder Cup-Sieger und vierfacher Turniersieger auf der PGA-Tour, spielt nächstes Jahr bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel. 

0 Kommentare

Turnierveranstalter Edwin Weindorfer hat den Deal beim Ryder Cup in New York perfekt gemacht. Montag Nachmittag gab der Sportmanager mit Ali Al-Khaffaf, sportlicher Leiter des Events, im GC Kitzbühel-Schwarzsee-Reith den Coup bekannt.

Heuer in Salzburg hatte Veranstalter Edwin Weindorfer (re.) Ryder Cup-Kapitän Luke Donald zu ...
Heuer in Salzburg hatte Veranstalter Edwin Weindorfer (re.) Ryder Cup-Kapitän Luke Donald zu Gast. Nächstes Jahr in Kitzbühel ist Sepp Straka der Star des Turniers.(Bild: GEPA)

Kein Salzburg-Start wegen Ryder Cup-Qualifikation
Heuer in Salzburg im GC Gut Altentann, wo sich die Eltern von Österreichs Golfstar einst kennengelernt haben, konnte Straka wegen der Ryder Cup-Qualifikation nicht spielen. Aber nächstes Jahr in Kitzbühel ist der Wiener, der mit seiner Familie in Birmingham lebt, dabei.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
187.852 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.355 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
150.215 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
2697 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1360 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Innenpolitik
Kickl macht Erzbischof Lackner Islamismus-Vorwurf
1016 mal kommentiert
Kickl kritisierte Erzbischof Lackner hart.
Mehr Sport-Mix
Bei Heimturnier
Sepp Straka ist nächstes Jahr in Kitzbühel dabei!
„Bisschen Spaß haben“
Littler holt Titel – und überrascht mit Zusage!
Billard-Triumph
Albin Ouschan holt wie Schwester 8-Ball-WM-Gold
„Krone oder Kasperl“
„Ein Schuss in den Ofen“ statt Punkt in Rumänien
Krone Plus Logo
Ironman-Ass Perterer
„Vor dem Rennen gab es ein Fragezeichen …“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf