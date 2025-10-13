Sepp Straka ist nächstes Jahr in Kitzbühel dabei!

Wunderschöne Nachricht für alle Golf-Fans in Österreich! Sepp Straka, zweifacher Ryder Cup-Sieger und vierfacher Turniersieger auf der PGA-Tour, spielt nächstes Jahr bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel.
Turnierveranstalter Edwin Weindorfer hat den Deal beim Ryder Cup in New York perfekt gemacht. Montag Nachmittag gab der Sportmanager mit Ali Al-Khaffaf, sportlicher Leiter des Events, im GC Kitzbühel-Schwarzsee-Reith den Coup bekannt.
Kein Salzburg-Start wegen Ryder Cup-Qualifikation
Heuer in Salzburg im GC Gut Altentann, wo sich die Eltern von Österreichs Golfstar einst kennengelernt haben, konnte Straka wegen der Ryder Cup-Qualifikation nicht spielen. Aber nächstes Jahr in Kitzbühel ist der Wiener, der mit seiner Familie in Birmingham lebt, dabei.
