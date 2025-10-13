„Oktober bringt Rückenwind für alles Echte“

Astrologin Astrid Hogl-Kräuter beschreibt den Oktober als Monat der echten Schritte – eine Phase des Wandels, die uns auffordert, ehrlich zu uns selbst zu sein. Die derzeitige Konstellation von Uranus, Pluto, Saturn und Neptun wirkt wie ein Rückenwind für alles Authentische. Alles, was unecht oder maskenhaft ist, wird schwer – viele spüren deshalb auch Müdigkeit oder Erschöpfung. Sie rät, keinen großen „magischen Durchbruch“ zu erwarten, sondern kleine, bewusste Schritte zu setzen – „denn Entwicklung ist ein Tanz, kein Knall“. Mehr zur aktuellen astrologischen Zeitqualität der Woche sehen Sie im Video oben!