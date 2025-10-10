Sickerte der Name der Gewinnerin frühzeitig durch?

Verdächtig viele setzten auf Machado als Gewinnerin

Wie die Zeitungen „Aftenposten“ und „Finansavisen“ berichteten, schoss die berechnete Wahrscheinlichkeit eines Nobelpreises für die Venezolanerin jedoch gegen 1.00 Uhr in der Nacht auf Freitag bei einem Anbieter plötzlich rapide in die Höhe. Den Berichten zufolge wurden noch in derselben Nacht dann mehrere fünfstellige Dollar-Summen auf Machado gesetzt. Eine Person soll demnach – bei ihrer ersten Wette auf der Plattform überhaupt – 67.820 Dollar (knapp 58.500 Euro) auf die spätere Preisträgerin gewettet haben.