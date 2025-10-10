Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Friedensnobelpreis

Sickerte der Name der Gewinnerin frühzeitig durch?

Außenpolitik
10.10.2025 18:49
Jørgen Watne Frydnes, Vorsitzender des norwegischen Nobelkomitees, zeigt am Freitag in Oslo ein ...
Jørgen Watne Frydnes, Vorsitzender des norwegischen Nobelkomitees, zeigt am Freitag in Oslo ein Foto der Preisträgerin María Corina Machado auf seinem Smartphone.(Bild: AFP/RODRIGO FREITAS)

Kaum jemand hatte mit einem Sieg der venezolanischen Oppositionsführerin María Corina Machado beim Friedensnobelpreis gerechnet. Trotzdem wurden eine Nacht vor der Bekanntgabe auf einmal verdächtig hohe Summen auf sie gesetzt. Wurde ihr Name vorzeitig geleaked?

0 Kommentare

Haben Wettspieler dank einer untersagten Vorabinformation viel Geld bei der Friedensnobelpreis-Verkündung gemacht? Nach der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträgerin María Corina Machado leitet das norwegische Nobelinstitut Medienberichten zufolge Untersuchungen ein, ob der geheim gehaltene Name der Ausgezeichneten im Voraus an Unbekannte durchgesickert ist. Weder Friedensforscher noch Wettanbieter hatten Machado im Vorfeld der Verkündung zum Favoritenkreis gezählt.

Verdächtig viele setzten auf Machado als Gewinnerin
Wie die Zeitungen „Aftenposten“ und „Finansavisen“ berichteten, schoss die berechnete Wahrscheinlichkeit eines Nobelpreises für die Venezolanerin jedoch gegen 1.00 Uhr in der Nacht auf Freitag bei einem Anbieter plötzlich rapide in die Höhe. Den Berichten zufolge wurden noch in derselben Nacht dann mehrere fünfstellige Dollar-Summen auf Machado gesetzt. Eine Person soll demnach – bei ihrer ersten Wette auf der Plattform überhaupt – 67.820 Dollar (knapp 58.500 Euro) auf die spätere Preisträgerin gewettet haben.

Lesen Sie auch:
Die Venezolanerin María Corina Machado feierte ihren Sieg des Friedensnobelpreises – und widmete ...
„Große Unterstützung“
Venezolanerin widmet Trump den Friedensnobelpreis
10.10.2025
Schlechte Verlierer
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
10.10.2025
Krone Plus Logo
Entscheidung gefallen
Darum bekam Trump nicht den Friedensnobelpreis
10.10.2025

Strenge Geheimhaltung
Das norwegische Nobelkomitee hatte am Vormittag verkündet, dass die diesjährige Auszeichnung an Machado geht. Sie wird damit für ihren Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes ausgezeichnet. Die Namen der Nominierten werden bei den Nobelpreisen von den Vergabe-Institutionen traditionell streng geheim gehalten. Der Preisträger oder die Preisträgerin wird im Falle des Friedensnobelpreises erst wenige Minuten vor der offiziellen Bekanntgabe über seine oder ihre Auszeichnung informiert.

Entscheidung stand seit Montag fest
Der Vorsitzende des Nobelkomitees, Jørgen Watne Frydnes, hatte in der Zeitung „Verdens Gang“ durchblicken lassen, dass bereits seit Montag feststand, wer den diesjährigen Friedensnobelpreis erhält – ohne in irgendeiner Weise anzudeuten, wer dies sein könnte. Bis zu dem Zeitpunkt wussten nach Angaben der Zeitung nur die fünf Mitglieder und der Sekretär des Komitees – das ist der Direktor des Nobelinstituts, Kristian Berg Harpviken – von dem Namen.

Mögliches „digitales Leck“
Es sei noch zu früh, um mit Sicherheit sagen zu können, dass es ein Leck gegeben habe, sagte Harpviken nun zu „Aftenposten“. Sollte sich dies bei den Untersuchungen bewahrheiten, dürfte es sich höchstwahrscheinlich um ein „digitales Leck“ handeln, sagte er.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
162.151 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
144.732 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
126.643 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1369 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1222 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Außenpolitik
Kein Trump-Nobelpreis: Weißes Haus schäumt vor Wut
870 mal kommentiert
Trump selbst hat sich zum verpassten Friedensnobelpreis noch nicht geäußert. Das Unverständnis ...
Mehr Außenpolitik
„Kontakt zu Putin“
Melania Trump als Retterin verschleppter Kinder
In Show von Kimmel
Gouverneur von Illinois spottet über Trump
Krone Plus Logo
Leiter vor Parteitag:
„Es läuft nicht immer familiär und freundlich ab“
Krone Plus Logo
Freiheitliche auf Tour
Stadl statt Bierzelt: FPÖ greift in ÖVP-Bastion an
Friedensnobelpreis
Sickerte der Name der Gewinnerin frühzeitig durch?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf